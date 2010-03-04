Експерт: участь у газотранспортному консорціумі продавців і покупців газу невигідна транзитеру

17:08, 04 березня 2010
Енергетика
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Створення газотранспортного консорціуму за участю продавців і покупців газу суперечить логіці економічних інтересів, оскільки інтереси продавців та покупців блакитного палива діаметрально протилежні інтересам транзитера. Таку думку висловим Голова Українського фонду підтримки реформ

екс-міністр фінансів, економіст  Віктор ПИНЗЕНИК, повідомили УНІАН в його прес-службі.

На думку експерта, постачальники і покупці газу реалізують свій економічний інтерес через ціну. І тільки транзитна компанія реалізує його через ціну транзиту, яка має безпосереднє відношення до рівня цін газу як у постачальників, так і в покупців. Неможливо сумістити ці несумісні інтереси в рамках спільного володіння газотранспортною системою. Абсолютно очевидно, чиї інтереси стануть в такому випадку жертвою, вважає він.

В.ПИНЗЕНИК підкреслює, що Україна має унікальну газотранспортну систему. „Цінність її не в трубі. Труб можна збудувати скільки завгодно, - зазначає економіст. - Унікальна цінність - в „акумуляторі” - газових сховищах, що акумулюють сезонний надлишок палива влітку, а взимку, коли споживання значно перевищує видобуток, „розряджається”, віддаючи надлишок”. 

Другою унікальною цінністю української ГТС є її географічне розташування. Функцію акумулятора виконуюють сховища, розташовані поблизу європейських споживачів (на заході України). Віддалені від споживача сховища не можуть виконувати цю функцію, зауважує він.

 

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