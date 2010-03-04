«Нафтогаз України» у 2009 р. скоротив чистий прибуток на 80%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", згідно з бухгалтерською звітністю, у 2009 році скоротила чистий прибуток на 79,5% порівняно з 2008 роком - до 2,3 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що для коректного порівняння показників різних років потрібно виключити вплив зміни курсу національної валюти і результати від операцій з нарахування і списання штрафних санкцій. Як наслідок, відкоригований чистий прибуток НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік становитиме 4,0 млрд. грн., за 2008 рік – 5,4 млрд. грн., за 2007 рік відкориговані чисті збитки – 0,6 млрд. грн.

Також у повідомленні зазначається, що дохід від реалізації товарів, робіт і послуг НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік становив 87,4 млрд. грн., що на 34% більше доходу від реалізації, одержаного в 2008 році (61,6 млрд. грн.), і у 3,3 рази більше від доходу, одержаного у 2007 році (26,2 млрд. грн.).

Збільшення доходу від реалізації протягом двох останніх років пояснюється такими чинниками:

- збільшенням доходу від реалізації природного газу за рахунок повернення до НАК «Нафтогаз України» з березня 2008 року ринку промислових споживачів;

- збільшенням доходу від надання послуг з транспортування природного газу, що стало наслідком підвищення з 1 січня 2008 року ставки оплати за послуги з транзиту природного газу територією України з 1,6 до 1,7 дол. за 1000 куб. м на кожні 100 км відстані.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.