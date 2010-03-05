Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у четвер знизилися на тлі зміцнення курсу американської валюти, сумнівів в оздоровленні світової економіки і падіння цін на природний газ, повідомляє РІА Новости.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,66 долара - до 80,21 долара за баррель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,71 долара - до 78,54 долара за баррель.