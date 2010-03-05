Янукович у Москві обговорюватиме "газове" питання

У ході офіційного візиту до Москви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і його переговорів з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ обговорюватимуться відносини України та Росії, зокрема і "газове" питання.

Як повідомляє РІА «Новости», про це В. ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв`ю телеканалу "Росія-24".

Зокрема він заявив, що будуть порушені "традиційні питання відносин Росії та України, зокрема і питання, що стосуються постачань газу до України, транзиту газу до Європи, надійності цих поставок".

Президент України висловив упевненість, що зможе домовитися з Росією з усіх питань у газовій сфері. "Я впевнений у тому, що партнери завжди домовляються", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання про можливість "цінових війн" щодо газу між Росією і Україною.

За його словами, під час п`ятирічного періоду "помаранчевої" влади було порушено "дуже багато стабільних напрямків розвитку України, в тому числі в питаннях забезпечення України газом і транзитних поставок газу до Європи".

Також, говорячи про відносини Києва з НАТО, В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання вступу України до Альянсу зараз не на часі. За його словами, Україна має намір вибудовувати партнерські відносини з НАТО, "глибина яких не більша, ніж (відносин) Росії (з НАТО)".