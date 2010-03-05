Нафтові ф'ючерси на NYMEX у четвер знизилися

Котирування ф`ючерсів на сиру нафту знизилися за підсумками торгів у четвер на тлі побоювань з приводу високого безробіття США і зміцнення американської валюти, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 66 центів, або на 0,8%, до 80,21 долара за баррель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE торгувалися з пониженням на 60 центів, або на 0,8%, по 78,65 долара за баррель.

За минулий місяць ціни на нафту виросли майже на 15%, проте у четвер склалося враження, що це зростання наближається до кінця. Хвилі зростання вище 80 доларів за баррель давалися ринку нелегко і, як правило, виявлялися тимчасовими. Це пов`язано з тим, що, перш ніж штовхати ціни вгору, трейдери чекають підтвердження того, що пропозиція на світовому ринку нафти знизилася.

Економічні дані США, що вийшли у четвер, виявилися суперечливими і не змогли підвищити надії на те, що зростання попиту зрештою покінчить з перенасиченням ринку.