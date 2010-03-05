Резерв газу в Україні перевищує 14 млрд. куб. м - Турчинов

На сьогодні резерв газу в Україні перевищує 14 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

«Зараз, коли фактично закінчується опалювальний сезон, у нас резерв газу понад 14 млрд. кубометрів, і саме цей ресурс дозволив уряду ухвалити рішення про не підвищення цін у 2010 році (на газ – УНІАН) і для населення, і для комунальних служб, і для промисловості. Ціни на газ залишаться на рівні минулого року», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він зазначив, що на початку поточного опалювального сезону в Україні був накопичений рекордний обсяг газу – 27 млрд. куб. м, тоді як наприкінці 2007 року, коли уряд Юлії ТИМОШЕНКО прийшов до влади, запасів газу практично не було. На той момент, за словами О.ТУРЧИНОВА, борги зі сплати газу «Нафтогазу» становили 15,7 млрд. грн., а загальний борг перевищував 24 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики зберегти ціни на природний газ для всіх категорій споживачів у 2010 році на рівні 2009 року.

За словами міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, дане рішення було ухвалене у зв`язку з тим, що минулого року Україні вдалося сформувати достатні запаси природного газу в підземних сховищах, який закачувався туди за пільговими цінами 2009 року.