Євросоюз виділив 200 млн. євро на "Набукко"

Європейський союз інвестує в енергетичні проекти додаткові 2,3 млрд. євро. З них 200 млн. євро підуть на будівництво газопроводу "Набукко". Єврокомісар з питань енергетики говорить про "нову еру" в європейській енергетичній політиці, повідомляє "Німецька хвиля".

У четвер у рамках програми з пожвавлення кон`юнктури Євросоюз прийняв рішення додатково інвестувати в перебудову і оптимізацію газових і електромереж Європи 2,3 мільярда євро. Ці засоби призначені для 31 газового проекту і 12 електропроектів.

Як заявив у Брюсселі єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Оттінгер, такий крок Євросоюзу свідчить про "нову еру" в європейській енергополітиці. Адже Євросоюз ще ніколи не інвестував так багато коштів у перебудову енергетичної інфраструктури. З огляду на те, що деяким з газових і електричних мереж Євросоюзу вже майже сорок років, прийняте рішення є досить своєчасним, зазначають оглядачі.

200 мільйонів євро з виділених Євросюзом коштів підуть на будівництво газопроводу "Набукко", який поставлятиме газ від Каспійського моря в Європу в обхід України і Росії. Таким чином, Європейський союз намагається позбутися енергетичній залежності від Росії. Крім того, перебудова внутрішніх мереж постачання енергоносіями повинна допомогти уникнути проблем, які виникли під час українсько-російської газової кризи взимку минулого року. Тоді, до прикладу, Болгарія особливо постраждала від нестачі газу. "У разі повторення газової кризи на допомогу повинні були б прийти сусідні держави, - переконує Оттінгер. - Тому нам потрібні газопроводи в обидва напрями, тобто і на схід".

Щоправда, не усі кошти Євросоюз виділятиме сам. Майже половина грошей повинна поступити від інвесторів. В цілому ж єврокомісар Оттінгер чекає вливання в галузь майже 22 мільярдів євро від приватних інвесторів протягом наступних трьох-п’яти років.