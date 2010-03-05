Ціни на бензин в Україні не змінилися

З 26 лютого до 5 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 26 лютого до 5 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти такі:

Бензин А- 80 - збереглися на рівні 6,77 грн./літр

Бензин А- 92 - збереглися на рівні 7,32 грн./літр

Бензин А- 95 - збереглися на рівні 7,80 грн./літр

Дизельне паливо - збереглися на рівні 6,75 грн./літр

Також в компанії зазаначили, що ці рівні роздрібних цін залишаються стабільними протягом місяця - з 5 лютого.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 р. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.