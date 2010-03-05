Янукович і Медведєв обговорити співпрацю в газовій галузі

Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ доручили урядам двох країн обговорити питання співпраці в газовій галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив Д.МЕДВЕДЄВ на спільній з В.ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.

«У нас є діючий контракт (у газовій сфері). Ми домовилися, що дамо доручення урядам і міністрам вступити у повноформатні відносини й обговорити співпрацю на енергетичному треку – як на газовому напрямку, так і з інших енергетичних питань», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він упевнений, що реалізація великих проектів, зокрема у сфері енергетики, принесе користь народам двох країн і залучить довгострокові інвестиції, що особливо важливо в умовах світової економічної кризи.