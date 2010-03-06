Європа відмовилася купувати газ на східному кордоні ще в 2008 р

Екс-глава НАК "Нафтогаз Україна" Олег ДУБИНА заявляє, що європейські країни й компанії, які працюють на газовому ринку, ще в 2008 році відмовилися купувати російський газ на східному кордоні України.

Про це він заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" №9 (789) від 6 - 12 березня 2010.

"У 2008 році ЄС від України просто відвернувся. Я пропонував: давайте підпишемо контракти, і ви одержуватимете газ на східному кордоні України. Тоді й питатимуть з нас", - заявив О.ДУБИНА.

Разом з тим, він вважає, що на сьогодні брюссельські домовленості березня 2009 року щодо модернізації української ГТС скидаються на "віртуальну затію".

"Сьогодні ніхто навіть не говорить про потенційно обіцяні фінансовими євроінституціями мільярди доларів на реконструкцію української ГТС. Бо збільшувати потужність нашої ГТС без урахування планів ЄС із закупівлі російського газу і планів "Газпрому" - віртуальна затія. Говорять про три маршрути експорту російського газу", - сказав О.ДУБИНА.

Він також повідомив, що за час його роботи на посаді керівника НАК на реконструкцію об`єктів газотранспортного комплексу вкладалося лише 1,5 % загальних надходжень на рік. "Цих коштів вистачало на фінансування лише найнеобхідніших заходів", - сказав О.ДУБИНА.