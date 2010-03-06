Янукович у Москві розпочав діалог про створення консорціуму

У Держдумі Росії вважають, що під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви розпочато діалог про створення газотранспортного консорціуму.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Москві сказав віце-спікер Держдуми Олександр БАБАКОВ.

«Під час візиту розпочато діалог про створення газотранспортного консорціуму, зняття політизованих обмежень на імпорт українських товарів і кредити для стабілізації українського держбюджету», - сказав О.БАБАКОВ.

Він упевнений, що у відносинах між Росією і Україною потрібен чіткий, прагматичний порядок денний.

«Вважаю, що зовнішньополітичним пріоритетом для України мають бути відносини з тією державою, з якою найбільше проблем, і де при цьому можна досягти найбільш швидких і очевидних результатів. Ні у кого не викликає сумнівів, що сьогодні такою країною для України є Росія», - сказав він.

О.БАБАКОВ зазначив, що Росії і Україні потрібне перезавантаження в галузі економіки і сільського господарства, відродження кооперації в галузях військово-промислового комплексу, для вирішення газової проблеми. Але не шляхом переговорів про ціни, а створенням нормально функціонуючого газотранспортного консорціуму, з можливим запрошенням європейських країн, додав він.

«Консорціум дозволить не тільки залучити інвестиції для модернізації існуючої вуглеводневої системи, але й надасть гарантії енергетичної безпеки – Європи, України і Росії. Сподіваюся, що новий Президент України приїде до Москви з чіткою стратегією власної політики в цьому напрямі: де Україна готова йти на компроміс, а де чекає поступок від Москви», - зазначив О.БАБАКОВ.

За його словами, останні п`ять років «в Україні штучно ліпили образ ворога з Росії і, на щастя, невдало».

«Будувати відносини між країнами так, як це робив Віктор ЮЩЕНКО, означає не тільки шкодити економічним інтересам двох країн, але й діяти врозріз з настроями українського і російського суспільства. Нормалізація діалогу з Україною - єдино правильна політична лінія. Тому що наші країни - головні стратегічні партнери один для одного. Дуже важливо, щоб від самого початку роботи нового Президента відносини між двома країнами будувалися не на «братській» риториці, а на чіткому слідуванні прагматичним інтересам, які ми можемо успішно реалізувати в співпраці з сусідами. Ці інтереси очевидні: вихід із кризи, модернізація і розвиток економіки», - сказав О.БАБАКОВ.