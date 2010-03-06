Проблеми з газовими контрактами наприкінці 2008 р виникли через Ющенка

Екс-керівник НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА заявляє, що проблеми з підписанням газових контрактів наприкінці 2008 року виникли через тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА і керівництво компанії “РосУкрЕнерго”.

Про це він заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" №9 (789) від 6 - 12 березня 2010.

"Все можна було підписати 30 грудня 2008 року, якби не, скажімо так, гра ЮЩЕНКА з “РосУкрЕнерго”, - заявив О.ДУБИНА.

У результаті цих "ігор" загострилася ситуація із забезпеченням України газом і керівництво НАК було змушене підписати контракти 19 січня 2009 року.

"Тоді ситуація була така: 19 днів не було постачання газу в країну, ми тримали всю Україну на газі з підземних сховищ, аби люди були в теплі. Мені було тоді все одно працюють підприємства, чи не працюють. Я прекрасно розумів, що все це підніметься і нікуди не дінеться. Питання було одне-єдине: тепло в будинках. У той період були дві складні ситуації. Перша, коли ми мало не залишили без газу Маріуполь і всю ту частину Донецької області. А друга дуже складна ситуація коли без газу могла залишитися Одеська область. Коли в трубопроводах почав падати тиск, нам довелося через Молдову підтискати газом Одеську область, аби втримати тиск в системі. Проблема була не в тому, що я переживав. Я розумів, що ми обійшли тоді росіян, подавши на всю країну газ у реверсном напрямі. Але при цьому проблема залишалася - замерзнуть чи не замерзнуть люди. 19 днів ніхто нічого не робив. Отже в тих умовах підписання контракту з "Газпромом" було вимушеною мірою", - заявив О.ДУБИНА.

Він наголосив, що не був згоден з умовами документів, проте був змушений їх підписати, "щоб не замерзла країна".