Світові ціни на нафту знов підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю підвищилися на тлі позитивних даних про безробіття в США і рішення Китаю про продовження стимулювання заходів щодо поліпшення економічних показників, повідомляє РІА Новости.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш маки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,23 долара - до 79,77 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,21 долара - до 81,42 долара за баррель.