Світові ціни на нафту знов підвищилися
14:15, 06 березня 2010Енергетика
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І перевищили 81 дол./бар.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш маки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,23 долара - до 79,77 долара за баррель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,21 долара - до 81,42 долара за баррель.
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