Ціни на нафту продовжують підвищуватися
09:24, 09 березня 2010Енергетика
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Вже перевищили 81 дол./бар.
Ціни на нафту на світових ринках у понеділок продовжували підвищуватися на тлі обнародуваних наприкінці минулого тижня позитивних даних про безробіття в США, повідомляє РІА Новини.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,58 долара - до 80,47 долара за барель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,37 долара - до 81,87 долара за барель.
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