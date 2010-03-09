Ціни на нафту продовжують підвищуватися

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок продовжували підвищуватися на тлі обнародуваних наприкінці минулого тижня позитивних даних про безробіття в США, повідомляє РІА Новини.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,58 долара - до 80,47 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,37 долара - до 81,87 долара за барель.