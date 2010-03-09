«УкрГаз-Енерго» може відродитися

Київський апеляційний господарський суд минулого тижня задовольнив апеляцію ЗАТ СП «УкрГаз-Енерго» і постановив переглянути рішення Господарського суду Києва від 1 жовтня 2008 року про ліквідацію підприємства.

Про це в інтерв'ю кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар «УкрГаз-Енерго» Віталій КІСЕЛЬ.

За його словами, це рішення суд прийняв, оскільки, на думку судової колегії, суди попередніх інстанцій не взяли до уваги нові обставини справи.

При цьому він додав, що справа передана на розгляд Господарського суду міста Києва для розгляду заяви «УкрГаз-Енерго» про перегляд справи через встановлення нових обставин.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва прийняв рішення про ліквідацію «УкрГаз-Енерго». Позивачем по справі виступав НАК «Нафтогаз України», відповідачем - ЗАТ «УкрГаз-Енерго», RosUkrEnergo і Шевченківська райадміністрація. Третіми особами виступали Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст і Кабмін.

Рішенням суду визнано недійсним рішення засновницьких зборів засновників «УкрГаз-Енерго» від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, Статут компанії, затверджений рішенням засновницьких зборів засновників, зміни до Статуту, затверджені рішенням збори акціонерів від 28 квітня 2007 року.

Також визнана недійсною державна реєстрація «УкрГаз-Енерго». Рішенням суду компанія буде закрита шляхом ліквідації. Разом з тим суд відмовив у створенні ліквідаційної комісії.

У червні 2009 року Апеляційний господарський суд Києва підтвердив законність рішення Господарського суду Києва, який виніс постанову про припинення діяльності «УкрГаз-Енерго» шляхом його ліквідації за підсумками розгляду позову «Нафтогазу України».

У грудні 2009 року Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність прийняття Кабінетом міністрів України рішення про ліквідацію СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року до січня 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.