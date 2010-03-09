Нафта ОПЕК подорожчала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 8 березня, зросла до 77,9 долара за барель, йдеться у повідомленні організації, повідомляє РІА «Новості».

Станом на понеділок ціна бареля нафти ОПЕК виросла на 0,59 долара і досягла 77,86 долара проти 77,27 долара у попередній день торгів.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за барель.

У лютому 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 72,99 долара.

У лютому 2009 року середня ціна склала 41,41 долара, у березні - 45,78 долара, у квітні - 50,20 долара, у травні - 56,98 долара, у червні - 68,36 долара, у липні - 64,59 долара, у серпні - 71,35 долара, у вересні - 67,17 долара, у жовтні - 72,67 долара, у листопаді - 76,29 долара, у грудні - 74,01 долара, у січні 2010 року - 76,01 долара за барель.

У березні 2008 року "кошик" був розширений до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, тепер ціну "кошика" ОПЕК визначають як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що їх добувають країни картелю: Saharan Blend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).