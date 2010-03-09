Крупногуртові ціни на бензини в Україні зросли на 1,4%

З 1 до 9 березня 2010 року в Україні середні крупногуртові ціни на нафтопродукти зросли на 0,6-1,8% (у середньому на 1,4%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 1 до 9 березня 2010 року середні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – зросли на 0,6%, або на 50 грн./тона - до 7750 грн./тона

Бензин А-92 – зросли на 1,8%, або на 150 грн./тона - до 8360 грн./тона

Бензин А-95 – зросли на 1,4%, або на 120 грн./тона - до 8560 грн./тона

Дизельне паливо – зросли на 1,6%, або на 110 грн./тона - до 6820 грн./тона

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).