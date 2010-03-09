Україна збільшила виробництво електроенергії на 11,4%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-лютому ц.р. збільшилося на 11,4%, або на 3,558 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-лютим 2009 року - до 34,806 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, за два місяці теплові електростанції (ТЕС) збільшили вироблення електроенергії на 22,5%, або 2,950 млрд. кВт/год., – до 16,083 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 1,4%, або 207,8 млн. кВт/год., – до 14,840 млрд. кВт/год., блок-станції та комунальні ТЕЦ – на 6%, або 90,3 млн. кВт/год., – до 1,595 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-лютому наростили вироблення електроенергії на 15,6% - до 2,285 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в ОЕСУ за підсумками 2008 року скоротилося на 1,8%, або 3,438 млрд. кВт/год., порівняно з 2007 роком – до 191,688 млрд. млн. кВт/год.

У 2007 році виробництво електроенергії в ОЕСУ збільшилося на 1,6%, або 3 млрд. 6 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/год.