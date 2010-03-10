Ціни на нафту знизилися
08:34, 10 березня 2010Енергетика
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Нижче 82 дол./бар.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,56 долара - до 79,91 долара за барель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,38 долара - до 81,49 долара за барель.
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