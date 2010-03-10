Ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 9 березня, знизилися на тлі зміцнення долара і побоювань інвесторів щодо темпів відновлення світової економіки, повідомляє РІА Новини.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,56 долара - до 79,91 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,38 долара - до 81,49 долара за барель.