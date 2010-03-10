Доходи ОПЕК від експорту нафти виростуть на 34%

Доходи країн-учасниць ОПЕК від експорту нафти у 2010 році виростуть на 34% порівняно з 2009 роком і досягнуть 767 мільярдів доларів, а в 2011 році - 823 мільярдів доларів, прогнозує Управління з енергетичної інформації міністерства енергетики США, повідомляє РІА «Новості».

За даними опублікованого в середу звіту Управління, у 2009 році країни ОПЕК заробили 573 мільярди доларів від експорту нафти, це на 41% менше, ніж у 2008 році. Більше від інших заробила Саудівська Аравія - 154 мільярди доларів. Це 27% від всіх доходів ОПЕК.

На другому місці - Іран з 55 мільярдами доларів доходу, на третьому - ОАЕ з 52 мільярдами доларів доходу. Кувейт і Нігерія заробили по 46 мільярдів доларів, Алжир - 43 мільярди доларів, Ангола - 42 мільярди доларів, Ірак - 38 мільярдів доларів, Лівія - 34 мільярди доларів, Венесуела - 33 мільярди доларів, Катар - 24 мільярди доларів і Еквадор - 6 мільярдів доларів.

Управління також прогнозує у 2010 році попит на нафту у розмірі 1,5 мільйонів барелів на день. ВВП США, очікують в управлінні, цього року зросте на 2,8%.