«Енергоатом» оголосив торги з закупівлі гексафториду урану

НАЕК «Енергоатом» оголосила торги із закупівлі гексафториду урану. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, НАЕК планує купити гексафторид природного урану і збагачений гексафторид, включаючи його виробництво із сировини замовника.

Як пояснив УНІАН директор із закупівель ядерного палива і регулювання зовнішньоекономічної діяльності НАЕК Олександр БОЛІБОК, торги оголошено в рамках виконання контракту з компанією Westinghouse (США), підписаного в березні 2008 року про постачання з 2011 року американського ядерного палива на українські АЕС.

Гексафторид планується купити в кількості, необхідній для забезпечення перевантаження двох енергоблоків ВВЕР-1000 в 2011 р. і щорічного перевантаження трьох енергоблоків ВВЕР-1000 в 2012-2015 рр. Так, в 2010 році компанія планує купити 369,5 тонн гексафториду з постачанням у липні і грудні. В період 2011 – 2014 рр. компанія має намір щорічно купувати 519,6 тонн гексафториду.

Після закупівлі ядерні матеріали планується передати Westinghouse для фабрикації ТВС на заводі американської компанії у Швеції.

Заявки на участь у тендері приймаються до 10 квітня. Відібрати постачальника НАЕК планує до кінця травня.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2010 року «Енергоатом» і Westinghouse підписали контракт на постачання ядерного палива з 2011 року.

Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС упродовж 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менш як трьох енергоблоків.

Зокрема, планується постачання 630 паливних складок. При цьому сторони домовилися, що в разі потреби обсяги постачань палива можуть бути збільшені до трьох додаткових перевантажувальних партій щорічно.

Крім того, контракт передбачає, що в разі, якщо за підсумками дослідної експлуатації паливо НАЕК «Енергоатом» з не залежних від нього причин не зможе одержати дозвіл Держатомрегулювання на промислову експлуатацію американського палива, компанія має право розірвати контракт без будь-яких додаткових витрат зі свого боку.

Також «Енергоатом» матиме право достроково припинити дію контракту в разі масової технічної відмови палива Westinghouse.

Довідка УНІАН. Westinghouse входить до групи компаній корпорації Toshiba. Технологія Вестінгауз лежить в основі більш як 40% діючих реакторів у світі.

Нині монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році минає термін дії довгострокового контракту на постачання свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».

«ТВЕЛ» - один із світових лідерів з виробництва ядерного палива. Забезпечує паливом 17% енергетичних реакторів світу, а також дослідницькі реактори різних країн і суднові реактори російського флоту.