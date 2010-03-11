«Вінницягаз», «Кіровоградгаз» і «Одесагаз» переоформили ліцензії

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила видати ліцензії на розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом газопостачальним компаніям ВАТ “Вінницягаз”, ВАТ “Кіровоградгаз” і ВАТ “Одесагаз”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення комісія прийняла на своєму засіданні у четвер.

Ліцензії будуть видані на п'ять років.

Ліцензії переоформлені, бо закінчився термін дії колишніх ліцензій.