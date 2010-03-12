Ціни на бензин в Україні не змінилися

З 5 до 12 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 5 до 12 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти такі:

Бензин А-80 – збереглися на рівні 6,77 грн./літр

Бензин А-92 – збереглися на рівні 7,32 грн./літр

Бензин А-95 – знизилися на 0,1% - з 7,80 грн./літр до 7,79 грн./літр

Дизельне паливо – збереглися на рівні 6,75 грн./літр

Також у компанії відзначили, що такі роздрібні ціни залишаються стабільними з 5 лютого.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 р. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.