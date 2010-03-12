Moody's відкликало рейтинги «Нафтогазу України»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s вирішило відкликати рейтинги НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться повідомленні Moody`s, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, зокрема, агентство відкликало корпоративний рейтинг НАК «Нафтогаз України» «Caa2» і рейтинг ймовірності дефолту «Ca/LD».

У повідомленні відзначено, що рейтинги відкликані з ділових причин.

За класифікацією Moody`s, боргові зобов`язання з рейтингом категорії «С» означають високу ймовірність дефолту позичальника.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році НАК «Нафтогаз України» скоротила чистий прибуток на 79,5% порівняно з 2008 роком – до 2,3 млрд. грн.

Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік становив 87,4 млрд. грн., що на 34% більше доходу від реалізації, одержаного в 2008 році (61,6 млрд. грн.), і в 3,3 рази більше, ніж у 2007 році (26,2 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.