Південно-Українська АЕС готова протистояти паводку

Каскад ГЕС-ГАЕС відокремленого підрозділу «Південно-Українська АЕС» повністю готовий до проходження весняного паводку, повідомляється у прес-релізі відділу роботи з громадськістю і ЗМІ ВП «Південно-Українська АЕС».

Про це свідчать акти перевірки Олександрівської ГЕС і Ташлицької ГАЕС. Спеціальна комісія констатує: на сьогодні забезпечений цілодобовий контроль стану акваторії Олександрівського водосховища, сформовані чергові аварійно-ремонтні бригади, перевірена система зв`язку, підготовлені необхідні плавзасоби, обстежене гідромеханічне устаткування, гідротехнічні споруди. Проведені також позачергові протиаварійні тренування оперативних змін з участю працівників усіх підрозділів енергокомплексу, що задіяні в пропуску паводкових вод.

Проведені перевірки свідчать: об`єкти каскаду ГЕС-ГАЕС готові не тільки безпечно пропустити весняну повінь, але й виступити як регулятор водної стихії, затримуючи велику воду і зводячи до мінімуму можливі наслідки високого паводку для населених пунктів, розташованих нижче за течією.

Технічні заходи з підготовки ложа Олександрівського водосховища до заповнення до позначки 16,0 м (сьогоднішня позначка – 14,7 м) виконані у повному обсязі - усього водоймище здатне прийняти 70 млн. кубометрів води. Про це йшлося на засіданні Міжвідомчої комісії з установки режимів роботи водосховищ і водогосподарських систем басейну р. Південний Буг на період пропуску весняного паводку 2010 року. Міжвідомча комісія узгодила тимчасове використання додаткової місткості водоймища для зарегулювання весняних вод і запобігання підтопленню м. Вознесенська.

У прес-релізі також зазначається, що Олександрівське водосховище – найнижче у череді штучних водоймищ на Південному Бузі. Його дамба – останній бар`єр, що здатний затримати велику воду і врятувати від затоплення і підтоплення населені пункти, розташовані нижче за течією. Навесні 2003 року Олександрівське водосховище вже довело свою роль регулятора стоку річкової води, мінімізувавши наслідки високого паводку. Причому, відбулося це у період, коли гідростанція не була повністю готова його прийняти – недобудованою залишалася дамба на обвідному каналі.

Відповідно до даних Басейнового управління водними ресурсами р. Південний Буг, вперше за останні роки під сніговим покривом знаходиться весь річковий басейн. Середня висота снігу за даними на кінець лютого становила 20 см. За прогнозами Вінницького обласного центру гідрометеорології, у 2010 році у Хмельницькій і Вінницькій областях повінь буде близькою до норми, у Черкаській, Кіровоградській і Миколаївській - слід провести спеціальні заходи для безаварійного пропуску паводку. У переліку можливих зон підтоплення в Миколаївській області – Вознесенській і Першотравневий райони. Але при цьому вінницькі фахівці наголошують, що зрештою все залежатиме від температурного режиму і «дружності весняного сніготанення».

Що стосується інформації з інших джерел, то вони більш оптимістичні, інформують з відділу роботи з громадськістю і ЗМІ. У консультативних даних, наданих каскаду ГЕС-ГАЕС фахівцями гідрометцентру Чорного і Азовського морів, наголошується: очікуваний середньодекадний (для 2-ої і 3-ої декади березня) і загальна середньомісячна витрата води в Південному Бузі на ділянці Олександрівської ГЕС коливатиметься від 130 до 150 кубометрів за секунду. Для порівняння: у 2003 р. – році високого паводку – цей показник у середині березня майже тиждень тримався на позначці 1500 кубометрів за секунду.

Таким чином, сприятливі прогнози метеорологів, а також підготовчі протипаводкові заходи, виконані гідроенергетиками Південно-Українського енергокомплексу, дають можливість припустити, що вірогідність підтоплення паводковими водами територій м. Вознесенська й інших населених пунктів, розташованих нижче за течією від Олександрівської ГЕС, невисока.

Довідка УНІАН. Південно-Український енергетичний комплекс розташований на півдні України в Миколаївській області. Він включає Південно-Українську атомну станцію (три атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівську гідроелектростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і високоманеврену Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3. Розпорядженням Кабінету Міністрів від 27.07.2006 р. передбачено завершити будівництво ТГАЕС у повному проектному обсязі - у складі 6 гідроагрегатів загальною потужністю 900 МВт).

У 1996 році як відокремлений підрозділ підприємство ввійшло до складу ДП НАЕК «Енергоатом». За обсягами виробництва Південно-Український енергокомплекс забезпечує потребу в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн. осіб. За роки існування підприємством вироблено понад 420 млрд. кВт/год електричної енергії.