Експерт: в України залишається останній шанс провести реформи

Через відсутність реформ у газовому секторі країни НАК «Нафтогаз» підтримують завдяки штучним фінансуванням з боку держави, що завдає неабиякої шкоди державному бюджету, але нинішня система державних субсидій на газ, спожитий державним сектором, більше не є життєздатною.

Про це у статті для газети «Дзеркало тижня» (№10 (790) від 13 - 19 березня 2010 року) заявив керівник проекту фонду Роберта Шумана Марк-Антуан ЕЙЛ-МАЗЕГА.

Експерт зауважив, що середньорічна ціна газу від «Газпрому» дорівнює 280 дол. за тисячу кубометрів, тоді як середня ціна для державного сектору становить близько 85 дол. за тисячу кубометрів. Державний сектор сплачує лише близько 25% від реальної вартості газу, і ця субсидія закладена у державному бюджеті.

«Україна - не нафтодержава, вона не може дозволити собі продавати газ своєму народу за такими низькими цінами. Простіше кажучи, з одного боку, населення не сплачує ринкової ціни за газ, який споживає, а з іншого - ця сума витрачається з державного бюджету в абсолютно неефективний і деструктивний спосіб, хоча вона могла би слугувати іншим, кориснішим цілям перерозподілу», - пояснив експерт.

Він переконаний, що політика перерозподілу має бути ефективнішою: всі гроші, які уряд буде здатний заощадити шляхом підвищення ціни, мають бути інвестовані в енергозбереження.

М.-А.ЕЙЛ-МАЗЕГА зазначив, що газова політика країни досі зводилася переважно до дій обмеженого кола осіб, які таємно створювали механізми короткострокової дії та сумнівні туманні схеми, аби уникнути важких, але необхідних реформ. Окрім того, непрозорі газові схеми спричинили сьогоднішню майже катастрофічну фінансову ситуацію в «Нафтогазі» та держбюджеті загалом.

«Досі максимум, що робила Україна, це говорила про реформи та окреслила питання в загальних рисах. Тепер словам мають відповідати вчинки. Цей процес радикальних реформ у газовому секторі буде важким, навіть болісним на початку, але це єдиний спосіб для України за наступні п’ять років стати іншою країною», - акцентував експерт.

Він також нагадав, що упродовж останніх років Україна переживає небезпечну напруженість і непевність у відносинах з Росією щодо поставок газу та транзиту, тоді як Євросоюз постійно стикається із загрозою перебоїв у транзиті російського газу українською територією. Тому, за словами М.-А.ЕЙЛ-МАЗЕГА, Україні сьогодні надзвичайно важливо довести, що вона не становить проблем і не несе ризиків, а є ключовим активом стабільності та безпеки поставок газу, є передбачуваною та надійною.

«Годинник відлічує останні хвилини перед тим, як країні, її населенню, економіці та відносинам і з Росією, і з Євросоюзом буде завдано безпрецедентної шкоди. У наступні шість місяців залишається останній шанс скористатися усіма поки що згаяними можливостями та створити відповідні часові рамки для планування й реалізації цих радикальних і величезних за обсягами реформ», - підкреслив експерт.