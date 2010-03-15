Нафта опустилася нижче 81 долара за баррель

Нафта в понеділок опустилася нижче 81 долара за баррель, оскільки статистика показала ослабіння довіри американських споживачів та збільшила побоювання з приводу можливого скорочення попиту в США, повідомляє Рейтер.

Ринок чекатиме даних щодо промвиробництво в США, які вийдуть сьогодні, і заяви ФРС США, яку буде опубліковано в середу, аби зрозуміти, в якому стані знаходиться найбільша в світі економіка.

"Настрої сьогодні дещо змішані: ціни знижуються в результаті фіксації прибутку, оскільки зниження довіри споживачів в березні переважило сильніші, ніж очікувалося, показники роздрібних продажів за лютий", - сказав Бен Вестмор з National Australia Bank.

"Ринок чекатиме подальших вказівок на прогноз попиту в заяві ФРС про ставку в середу".

До 8.20 МСК квітневі ф`ючерси на американську легку нафту подешевшали на $0,43 до $80,81. Ф`ючерси на нафту сорту Brent втратили $0,41 до $78,98.

Роздрібні продажі в лютому виросли, хоча аналітики передбачали їх скорочення.

Проте індекс довіри споживачів знизився на початку березня.

Сьогодні в 16.14 МСК ФРС опублікує дані щодо промвиробництва і завантаження потужностей за лютий.

Що стосується питання постачань нафти, то ринок чекає результату засідання Організації країн-експортерів, яке відбудеться на цьому тижні у Відні. За словами представників ОПЕК, вони не чекають жодних змін квот видобутку нафти, оскільки ціни на "чорне золото" знаходяться в бажаних межах.