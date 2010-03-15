Уряд Азарова може піти на поступки РФ в енергетиці, щоб здешевити газ

уряд України на чолі з Миколою АЗАРОВИМ може піти на поступки Російській федерації в енергетичній сфері для отримання більш дешевого газу.

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН у Польщі аналітик Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Експерт назвав М.АЗАРОВА технічним прем`єром, зауваживши, що склад самого Кабінету міністрів України засвідчує його схильність активніше співпрацювати з Росією, ніж з Європейським Союзом і США.

За словами А.ШЕПТИЦЬКОГО, перед новим урядом України постало завдання збалансувати українську економіку, а дешевший російський газ може полегшити виконання цього завдання.

"Політично це може бути вигідно для влади однієї та іншої країни, але це не модернізує українську економіку і може призвести до втрати національних інтересів України", - наголосив польський експерт.

Він також звернув увагу на те, що більшість нових урядовців належать до "старих кадрів". "Повертаються люди на чолі з АЗАРОВИМ, які не є сучасними менеджерами", - зауважив А.ШЕПТИЦЬКИЙ.

На його думку, новий уряд буде реалізовувати лише реформи, які не зашкодять представникам бізнесу, що підтримують Партію регіонів, та виборцям цієї політичної сили.

Водночас А.ШЕПТИЦЬКИЙ назвав значним позитивом потенційну стабільність нової урядової коаліції на відміну попередніх.