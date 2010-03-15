Борг теплокомуненерго за газ досяг майже 4 млрд грн.

Підприємства теплової комунальної енергетики (ТКЕ) заборгували за спожитий з початку нового опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 1 жовтня 2009 р.) природний газ 3,88 млрд. грн. (рівень розрахунків - 52%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що, за оперативною інформацією, підприємства ТКЕ 11 з 27 регіонів України мають заборгованість за газ у поточному опалювальному сезоні на рівні, що перевищує 100 млн. грн.

Найбільшу заборгованість за поточне споживання газу накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Київської, Чернігівської. Житомирської, Львівської областей і АР Крим. Найнижчий рівень розрахунків мають підприємства ТКЕ Луганської, Закарпатської, Одеської і Житомирської областей (менш як 40%).

Крім того, росте заборгованість АЕК «Київенерго» за спожитий у 2009-2010 роках природний газ. Станом на 12 березня борг підприємства перед ДК «Газ України» становить понад 1,87 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 39%).

ДК "Газ України" зазначає, що незадовільні розрахунки за газ є наслідком низького рівня фінансово-господарської діяльності підприємств ТКЕ і неефективного керівництва ними з боку місцевих органів влади.

Значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.