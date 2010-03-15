РФ не одержувала від України "газових" пропозицій

11:47, 15 березня 2010
Енергетика
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Заявляє міністр енергетики Росії

Росія не одержувала від України пропозицій щодо зміни ціни на поставку російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві повідомив міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО.

«Ми поки що ніяких пропозицій не одержували, але виходимо з того, що у нас існують всі довгострокові домовленості на поставку газу. Вважаємо, що всі домовленості мають виконуватися», - сказав С.ШМАТКО.

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