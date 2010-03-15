Головою правління «Нафтогазу» призначено Бакуліна

Кабінет міністрів України призначив головою правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, сьогодні відбулося представлення Є.БАКУЛІНА колективу компанії.

При цьому він додав, що представив Є.БАКУЛІНА міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

Нагадаємо, попередній керівник «Нафтогазу України» Олег ДУБИНА на початку березня був звільнений за власним бажанням.

Довідка УНІАН. Євген БАКУЛІН, 1956 року народження, понад 20 років працював на Лисичанському НПЗ (Луганська обл.). З червня 2003 року по березень 2005 року був генеральним директором ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України". У вересні 2006 року він знову був призначений генеральним директором "Укргазвидобування".

З березня по грудень 2007 року обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".