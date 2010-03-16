Світові ціни на нафту знизилися
08:34, 16 березня 2010Енергетика
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Нижче за рівень в 78 дол./бар.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,50 долара - до 77,89 долара за барель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,44 долара - до 79,80 долара за барель.
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