Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок знизилися на тлі посилення долара, що робить менш привабливими інвестиції в енергетичні активи, повідомляє РІА Новини.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,50 долара - до 77,89 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,44 долара - до 79,80 долара за барель.