Україна в січні-лютому скоротила видобуток газу на 9%

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-лютому ц.р. скоротили видобуток газу на 9,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 3 млрд. 338,7 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні в січні-лютому ц.р. скоротився на 10,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 592,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток газу на 0,8%, порівняно з 2008 роком, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м, а також скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,8% - до 3 млн. 952,0 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».