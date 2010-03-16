Нафта подорожчала до 80 доларів за барель

Вартість нафти у вівторок в Нью-Йорку виросла до 80,0 доларів за барель в очікуванні рішень США та Китаю щодо кредитно-грошової політики, а також зустрічі ОПЕК, яка відбудеться у середу, повідомляє Рейтер.

На 15.13 мск на електронних торгах в Нью-Йорку ціна нафти з постачанням у квітні зросла на 20 центів, або на 0,3%, - до 80,0 доларів за барель. На 15.23 мск нафта марки Brent з квітневою поставкою в Лондоні подорожчала на 35 центів, або на 0,4%, - до 78,2 долара за барель. За підсумками понеділка на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil склала 79,80 долара за барель, знизившись на 1,44 долара на тлі зміцнення американської валюти.

Китай вже двічі цього року посилював вимоги до банківських резервів. Кожного разу ринки чекають зниження попиту від другого за величиною споживача нафти. У вівторок о 21.15 мск комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США оприлюднить рішення щодо базової ставки.

На черговій зустріч ОПЕК 17 березня буде прийнято рішення про квоти на видобуток нафти. Раніше повідомляли, що Іран, Венесуела, Саудівська Аравія і Ангола за збереження нафтових квот. До ОПЕК входять 12 країн: Алжир, Ангола, Еквадор, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела.