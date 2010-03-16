Постачання нафти на українські НПЗ скоротилося на 2,8%

Постачання нафти на українські НПЗ у січні-лютому скоротилося на 2,8% – до 1,7 млн. тон.

Постачання нафтової сировини на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-лютому скоротилося на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 років, - до 1 млн. 708,1 тис. тон.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-лютому українські НПЗ переробили 1 млн. 673.7 тис. тон нафтової сировини, що на 5,7% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році постачання нафти і газового конденсату на українські НПЗ збільшилося на 5,7% порівняно з 2008 роком, до 11 млн. 432,8 тис. тон. У 2009 році українські НПЗ переробили 11 млн. 507,7 тис. тон нафтової сировини, що на 6,1% більше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тон нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський та Кременчуцький, згідно з даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.