Азаров: Україна в березні купить газ на 700 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» планує в березні імпортувати російський природний газ на суму близько 700 млн. дол.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів України, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з главою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ.

«Необхідно сплатити близько 700 млн. доларів за російський газ», - цитує прес-служба Н.АЗАРОВА.

Нагадаємо, в січні-лютому 2010 року «Нафтогаз України» імпортував 4,6 млрд. куб. м природного газу, у тому числі в лютому - 2,05 млрд. куб. м.

У першому кварталі 2010 року ціна російського газу, що імпортується, для України виросла до 305,6 дол. за тис. куб. м з 208,1 дол. за тис. куб. м в четвертому кварталі 2009 року.