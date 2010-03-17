Ціни на нафту підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 16 березня, підвищилися на тлі ослаблення долара і очікуваного рішення ОПЕК залишити рівень видобутку нафти без змін, повідомляє РІА Новости.

Чергова 156-а сесія конференції Організації країн-експортерів нафти відбудеться у новій штаб-квартирі ОПЕК у Відні в середу. Очікується, що міністри нафти 12 країн картеля залишать обсяги видобутку "чорного золота" на колишньому рівні.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів у вівторок збільшилася на 1,13 долара - до 79,02 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil піднялася на 1,90 долара - до 81,70 долара за баррель.