Головою правління «Нафтогазу» став Бакулін

Кабінет міністрів України призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».

Відповідне розпорядження Кабміну (№417-р від 15 березня ц.р.) обнародуване на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, колишній голова «Нафтогазу України» Олег ДУБИНА на початку березня був звільнений за власним бажанням.

Довідка УНІАН. Євген БАКУЛІН, 1956 року народження, понад 20 років пропрацював на Лисичанському НПЗ (Луганська обл.). З червня 2003 року по березень 2005 року був генеральним директором ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України". У вересні 2006 року він знову був призначений генеральним директором "Укргазвидобування".

З березня по грудень 2007 року обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".