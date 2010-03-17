Україна скоротила видобуток газу на 8% - Держкомстат

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-лютому 2010 року скоротили видобуток природного газу на 8,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 3,2 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому ц.р. видобуток нафти в Україні скоротився на 11,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 0,426 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні за звітний період скоротилася на 4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 164 тис. тонн, а нафтового попутного газу – на 19,2%, до 107 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1%, порівняно з 2008 роком – до 20,3 млрд. куб. м. При цьому видобуток нафти скоротився на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, газового конденсату – на 5,2%, до 1,018 млн. тонн, а нафтового попутного газу – на 14,2%, до 744 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАО «Чорноморнафтогаз», що входять у структуру НАК «Нафтогаз України».