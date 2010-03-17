Виробництво бензину в Україні скоротилося на 22,7%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-лютому 2010 року скоротили виробництво автомобільного бензину на 22,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 0,407 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво дизельного палива в Україні за звітний період скоротилося на 5,7%, порівняно з січнем-лютим 2009 року – до 0,547 млн. тонн.

Також у повідомленні сказано, що виробництво топкового мазуту в Україні в січні-лютому збільшилося на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 0,455 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році українські НПЗ збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8%, порівняно з 2008 роком – до 3,257 млн. тонн, дизельного палива – на 6,8%, до 3,909 млн. тонн., а топкового мазуту – на 5,6%, до 2,569 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.