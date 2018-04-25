Газову монополію Росії "підріжуть" нові технології

Для України завжди попереду час «Ч». До 7 квітня 2010 р. ми повинні розрахуватися за спожитий в березні російський газ. А, за словами прем`єра Миколи Азарова, йдеться про 700 млн. доларів. Зрозуміло, що таки заплатимо, і вчасно, як весь останній рік. Але також зрозуміло, що платити “Нафтогазу” нічим (борг компанії на сьогодні складає близько 4 млрд. дол.), правда, як і за часів прем`єрства Тимошенко. Вона часто вдавалася до емісії для цих цілей, а також спустошення золотовалютних запасів, посилаючись на «дозвіл» МВФ. Чи продовжить нова влада гру в цінні папери напередодні розрахунків, якою регулярно користувалася Юлія Володимирівна, покаже життя. Але, передумови до цього є. Наприклад, вчора відбувся аукціон з розміщення ОВДП – перший при новій владі. Попит показав рекордний результат за всю історію - 9,3 млрд. грн. Початок є – перша позика «регіоналами» зроблена. При цьому не потрібно забувати, що озвучений верхами борг України, який потрібно погасити в 2010 році, складає близько 30 млрд дол., а оцінка експертів сукупних зобов`язань нашої країни виглядає гнітючіше – 100 млрд. дол. І, скоріше, ця цифра більш реальна.

Зрозуміло, що «грошові» розборки найближчим часом нам належить осилити. З урахуванням газових розрахунків, в кінці березня – на початку квітня повинні відбутися українсько-російські газові переговори. «Регіоналам», беручи до уваги президентські обіцянки, потрібно буде домогтися збереження обсягів транзиту російського газу через Україну після запуску Nord Stream і South Stream, домовитися з “Газпромом” про зниження цін на газ, а також розібратися з долею нашої ГТС. (Зараз російський газ обходиться нам в 305 дол. за тисячу кубометрів. Кабмін, за словами експертів, планує збити ціну до 205-210 дол.). Скажемо прямо, плани амбітні. Але і ціна питання чимала – енергетична спроможність України.

Наші "пропозиції" - їх "рекомендації"

Свої важелі «тиску» нова влада вже неодноразово озвучувала – створення газового консорціуму, «щільна» співдружність у всіх сферах, і (за умовчанням) перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року. Останній аргумент особливо цікавий, як відомо, база для виведення російського флоту «сильно запізнюється» у підготовці.

Що стосується нашої труби, то тут російська влада вже натякала, мовляв, сильно затягнули з вирішенням і нам вона вже не потрібна, особливо в світлі нових газотранспортних проектів в обхід України. До речі, ЄС теж затримується з рішенням по нашій ГТС, мабуть, дуже зайнятий альтернативними потоками «блакитного палива», щоб надалі понизити залежність від Москви?.. Але влада обіцяє зацікавити Євросоюз. Як заявив Н.Азаров, «будівництво маршрутів транспортування газу в обхід України стало фактом, тому ми чітко усвідомлюємо, що тільки глибока модернізація, підвищення ефективності – технічної і економічної українською ГТС дасть нашому, насправді найнадійнішому маршруту, конкурентні переваги». За його підрахунками, Україна повинна залучити мінімум 15-20 млрд. дол. на реалізацію інфраструктурних проектів. Чи відгукнеться Європа на «нові» ініціативи української влади?..

Щодо пропозицій північної сусідки, то вони завжди носять «рекомендаційний» характер. Так, заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій Язев вважає, що Віктор Янукович, як і інші лідери країн, діє правильно, коли намагається понизити для себе ціну, але є розуміння економічної обгрунтованості. На його думку, говорити про зниження цін на газ можна в тому випадку, якщо Україна входитиме в інтеграційні структури з РФ. «Потрібні особливі механізми, інтеграційні угрупування, в які Росія входить, як і Білорусь – єдиний митний простір, СНД, єдиний економічний простір. Тоді можна говорити про якісь особливі умови, а так сьогодні існує справедлива формула ціни», - підкреслив він. Тобто, нам пропонують особливу опіку, причому беручи під повний контроль.

І ще одне російське «ноу-хау». Генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин Симонов не виключає, що Росія може понизити ціну на газ для України на 50-60 дол. за тис. куб., якщо дістане доступ до внутрішнього ринку країни.

Іншими словами, будемо самі диктувати умови вашому ринку.

«Я не виключаю, що Росія може піти на поступки для України з ціни на газ. Компроміс певний може бути знайдений, але і Україна в цій ситуації повинна піти на певні поступки. Я думаю, що це могла би бути лібералізація українського газового ринку. Тобто, відкрити продавцям газу доступ до кінцевих споживачів», - сказав К.Симонов.

«Ціна за тис. куб. метрів може бути цілком в межах 240-250 поділ.», - сказав експерт. При цьому він підкреслив, що вибратися з безвиході Україні допоможуть тільки непопулярні реформи.

Варто відзначити, що про це ось вже декілька років говорять наші західні кредитори, в деяких випадках настійно радять. «Безумовно, Микола Азаров є політичним самовбивцею, і на нього покладуть всю відповідальність за ті непопулярні заходи, які потрібно приймати в найближчий місяць. Це стосується і ціни на газ для населення», - резюмував К.Симонов.

Трон під царем захитався

Не зайве буде відзначити, що на сьогодні російська політика диктату не на жарт струсила світовий ринок. Країни впритул зайнялися пошуком альтернативних шляхів газової спроможності, що спровокувало зміну лідерських позицій на ринку. Головний опонент Росії – Туркменія, вона у витісненні царя з трону останнім часом досягає успіху. Це і нові газопроводи в іранському напрямку, і чіткі перспективи виходу на ринок Європи – проект Nabucco. А ще вихід на ринок Китаю газових магнатів пострадянського простору – газопровід Туркменія-узбекистан- Казахстан-Китай (ТУКК) вже в 2013 році перекачуватиме в Піднебесну 40 млрд. кубометрів газу в рік.

Тобто, перша сходинка п`єдесталу під Росією вже захиталася. Але не тільки відносно природного газу. Важливою є розстановка сил і на ринку сланцевого газу. Минулого року США випередили Росію по рівню здобичі природного газу на тлі зростання виробництва на сланцевих родовищах. Дану ситуацію головний виконавчий директор BP Тоні Хейвард і назвав "тихою революцією".

"Ситуація в американській газовій галузі повністю змінилася за дуже короткий час", - сказав Т.Хейвард. За його словами, ці додаткові поставки і набута США самостійність в забезпеченні газом викликали перенасичення світового газового ринку і зниження цін.

Дуже гучна заява, але її не можна назвати безпідставною.

* * *Сланцевій газ (природний) – альтернативний природний газ, що видобувається зі сланцю, складається переважно з метану. Для його видобутку використовують горизонтальне буріння і гідрорзрив пласту. Аналогічна технологія видобутку застосовується і для отримання вугільного метану. Хоча сланцевий газ міститься в невеликих кількостях (0,2 - 3,2 млрд. куб. м/кв. км.), але за рахунок розтину великих площ можна одержувати значну кількість такого газу. Головна перевага сланцевого газу — близькість до ринків збуту. Ресурси сланцевого газу в світі складають 200 трлн. куб. м. У США розвідані запаси сланцевого газу складають 24 трлн. куб. м. (технічно досяжні для видобутку - 3,6 трлн. куб. м). Провідною корпорацією в США з видобутку сланцевого газу є Chesapeake Energy. У 2009 році такого газу в США видобували 14% від всього горючого газу. Частка вироблюваного там сланцевого газу постійно збільшується, що може привести до істотних змін в розподілі світового ринку газу між країнами. Підготовчі роботи з видобутку сланцевого газу ведуться в багатьох країнах світу. Перша газова свердловина в сланцевих пластах була пробурена в США ще в 1821 році. Ініціаторами масштабного виробництва сланцевого газу в США є Джордж П. Мітчелл і Том Л. Уорд.

Від США не відстає і Китай. Він теж піднатужився в цій справі. "Якщо китайцям вдасться зробити зі своїми сланцевими родовищами газу те ж, що американці зробили з своїми, це повністю переверне всю картину енергопостачань в країні", - заявив старший партнер Morten Frisch Consulting Мортен Фріш.

PetroChina Co., найбільша енергокомпанія Китаю, оцінює запаси сланцевих газів в 45 трлн. кубометрів. Це більше, ніж доведені запаси газу в Росії минулого року, свідчать дані звіту Statistical Review of World Energy, підготовленого BP. За словами експертів, сланцеві родовища стануть "важливим джерелом" газу для КНР і до 2030 року даватимуть до 25% загального обсягу видобутку.

Просунулася в цьому питанні і Європа. Аналітики JPMorgan вважають, що успіх видобутку сланцевого газу в Європі і Китаї, можливо, змінить картину глобального попиту на СПГ, зменшить залежність Європи від російського природного газу, знизить привабливість нових проектів з російського газу і катарського СПГ і навіть зможе конкурувати з австралійським проектом СПГ для азіатських замовників.

І ще одна порівняльна статистика. У США, за даними EIA, тільки минулого року завдяки розвитку технологій доступні запаси сланцевого газу зросли на 51%. У агентстві вважають, що до 2035 року до чверті всього сухого природного газу припаде на сланцевий газ. У Канаді до 2030 року на сланцевий газ припаде до 20% всього обсягу видобутку. Запасів європейського сланцевого газу, також за даними агентства EIA, може вистачити, щоби витіснити приблизно 20 мільйонів тонн в рік зрідженого природного газу до 2015 року, і близько 60 мільйонів тонн в рік, в потенціалі до 2020 року.

Причому, про переворот на газовому ринку можна буде говорити не через які-небудь 20-30 років, це справа найближчої перспективи. ExxonMobil, що у грудні викликала шок на ринку, оголосивши про поглинання американської незалежної газової компанії XTO Energy (сума операції складе 41 мільярд доларів), вже здійснює буріння в Германії і збирається бурити свердловини в Угорщині і Польщі. ConocoPhillips також придивляється до Польщі, спільно з Lane Energy. Австрійська OMV шукає поклади сланців і, відповідно, сланцевого газу у Віденському басейні.

Національна безпека або "поступки"

Російські ЗМІ з цими висновками категорично не згодні, але тільки те, що вони відкрили діалог з цього питання, говорить багато про що. У Росії вважають, що поминати природний газ рано і посилаються на позицію знову ж таки Польщі, яка продовжила контракт на постачання російського палива на 37 років. Підстрахуватися, звичайно, потрібно. Але перспективи неминучих змін в паливному секторі є, і вони достатньо чітко вималювалися. Світ рано чи пізно, але перейде на альтернативне пальне, іншого виходу заради порятунку життєздатності немає. І тут з урахуванням нових віянь у світі варто пригадати українсько-російські переговори, які не за горами. Експерти в своїх коментарях теж спираються на практичні реалії.

Як відзначає експерт енергетичних програм з нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень імені А.Разумкова Володимир Омельченко, «Газпром» дійсно почав втрачати ринок природного газу і, щоб виправити ситуацію, російський монополіст вже пішов на певні поступки для своїх головних європейських партнерів. «Буде абсолютно незрозуміло, якщо російська влада не захоче переглядати контракти з Україною», - вважає експерт. За його словами, відмова в перегляді буде певним сигналом, що «РФ не хоче покращувати загальнополітичний клімат відносин між Україною і Росією».

А експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський вважає, що в перегляді газових контрактів зацікавлена як Україна, так і Росія. За його словами, газові переговори можуть бути складними через «важку спадщину», залишену урядом Тимошенко, проте їх успіх багато в чому залежатиме від чіткості представлених українською стороною аргументів. І не потрібно забувати, що Росія дуже зацікавлена в чітких постачаннях газу в ЄС для отримання системного прибутку від експорту палива.

«Я думаю, що чітка конкретизація умов отримання таких гарантій і може стати аргументом успіху переговорів. Я так вважаю, враховуючи свій досвід спілкування з росіянами», - відзначив Б.Соколовський.

Він також акцентував на перспективах збільшення на ринку енергоносіїв зрідженого і сланцевого газу. «І для Росії, і України є важлива обставина – поява альтернативного газу в Європі – зрідженого катарського. Після відмови США купувати зріджений газ, обсяги, що пропонуються Європі, збільшилися, причому за ціною нижче, ніж контрактна ціна «Газпрому». Крім того, в перспективі – збільшення пропозицій сланцевого газу, про який ще пару років тому практично ніхто не говорив. Ці обставини також обумовлюють необхідність щонайшвидше Україні і Росії вийти на партнерську взаємоприйнятну схему співпраці, щоб Росія змогла ефективно продавати свій газ споживачам Європи», - сказав Б.Соколовський.

P.S. За результатами ряду опитувань, українців зараз мало турбує, хто і що продасть в обмін на дешевше життя. Ймовірно, через свою убогість ми думаємо тільки про те, щоб сьогодні можна було без сліз оплачувати комуналку, щоб діти їли ласощі, люди похилого віку не ридали в аптеках, купуючи у борг життєво необхідну пігулку. Просто влада настільки розчарувала у відстоюванні наших інтересів, що вона покликана робити, що ми стали думати виключно про сьогодні. Але ж наступить завтра, і нам більше нічого буде «запропонувати» доброму кредиторові. І газ піде в обхід, і труба заіржавіє, і підприємства стануть незатребуваними зі своїми застарілими технологіями. У нас зі всього, що може зацікавити покупця, залишиться тільки територія. Але, може, влада і це зможе вигідно продати, добре, якщо з населенням.

Оксана Павловська (УНІАН)