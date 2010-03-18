Світові ціни на нафту підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у середу, 17 березня, підвищилися на тлі рішення ОПЕК залишити без змін рівень видобутку нафти, повідомляє РІА Новини.

У середу в новій штаб-квартирі у Відні пройшла чергова 156-а сесія конференції Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), за підсумками якої було ухвалено рішення залишити обсяги видобутку нафти на колишньому рівні, - 24,84 мільйона баррелів на добу.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів збільшилася на 1,43 долара - до 81,96 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil піднялася на 1,23 долара - до 82,93 долара за баррель.