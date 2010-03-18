Назарбаєв запросив Януковича відвідати Казахстан

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв запрошення Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА відвідати Казахстан з офіційним візитом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента Казахстану за підсумками телефонної розмови глав держав.

«Глава України прийняв запрошення Президента Республіки Казахстан відвідати з офіційним візитом Казахстан і, своєю чергою, запросив Главу Казахстану відвідати Україну», - йдеться у повідомленні.

Під час бесіди також була досягнута домовленість про проведення засідання Міжурядової комісії, на якому сторони розглянуть комплекс казахстансько-українських торгово-економічних відносин і визначать нові напрямки співпраці, включаючи космічну сферу.

Глави держав підтвердили взаємний інтерес до розвитку політичної і торгово-економічної співпраці.