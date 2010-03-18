ОПЕК зберегла видобуток нафти на колишньому рівні

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) залишила обсяги видобутку нафти на колишньому рівні - 24,84 мільйона баррелів на добу. Таке рішення ухвалене в середу за підсумками 156-ої сесії конференції ОПЕК, що відбулася у Відні, повідомляє кореспондент РІА Новини.

Подібне рішення передбачалося напередодні аналітиками і оглядачами.

"Ми надзвичайно задоволені ринком, справи в економіці йдуть добре, далі - краще, тому я не бачу причин втручатися в цю прекрасну ситуацію”, - заявив після прибуття до Відня міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі. За його словами, ціни вдало розташувалися в коридорі від 70 до 80 доларів за баррель.

"Немає браку (нафти - ред.), є інвестиції, попит продовжить зростання, все добре", - сказав міністр. Він також додав, що задоволений дотриманням квот ОПЕК і не прогнозує змін у політиці за квотами.

Згідно із оприлюдненим документам, ОПЕК прогнозує на період до 2020 року зростання щодобового світового попиту на нафту щороку в середньому на 1 мільйон баррелів.

У країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) очікується попит на нафту в 2010 році на рівні 45,5 мільйонів баррелів на день і збереження попиту на цьому рівні до 2013 року.

До ОПЕК входять 12 країн: Алжір, Ангола, Венесуела, Ірак, Іран, Катар, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія і Еквадор.

У лютому 2010 року середня ціна барреля нафти ОПЕК складала 72,99 долара.