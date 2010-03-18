Світові ціни на нафту підвищилися
10:14, 18 березня 2010Енергетика
1
Понад 82 долл./барр.
У середу в новій штаб-квартирі у Відні відбулася чергова 156-а сесія конференції Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), за підсумками якої було ухвалено рішення залишити обсяги видобутку нафти на колишньому рівні, - 24,84 мільйона баррелів на добу.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів збільшилася на 1,43 долара - до 81,96 долара за баррель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,23 долара - до 82,93 долара за баррель.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter