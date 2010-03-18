Суд заборонив відновлення ліцензії «Вінницягаз»

Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України №224 щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу вугільних родовищ (метану) на території Вінниці та Вінницької області в зоні розташування розподільних газопроводів, котрі є у власності і користуванні ВАТ «Вінницягаз».

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі ДП "Нафтогазмережі", підприємство подало позов до НКРЕ про визнання недійсним постанови від 11.03.2010 р. № 224, яким комісія видала ліцензію «Вінницягаз» на постачання газу за регульованим тарифом на 5 років.

Суд визначив, що постанова суперечить чинному законодавству України про питаннях ліцензування та ставить під загрозу безпеку і безперебійність газопостачання у Вінницької області.

Окрім цього, на підставі наданих фактів суд встановив, що ДП «Нафтогазмережі» як ліцензіат, у користуванні якого знаходяться державні газорозподільні мережі, проводить роботу з постачання і розподілу природного газу споживачам, проте кошти за цю роботу отримує ВАТ «Вінницягаз», що призводить до значних збитків державної компанії.

«Таким чином, державний оператор газових мереж – ДП «Нафтогазмережі» залишається єдиним балансоутримувачем газорозподільних мереж на території Вінницької області, і здійснює безпечне і безперебійне транспортування і реалізацію природного газу споживачам області за регульованим тарифом», - зазначено у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» - «Нафтогазмережі» в односторонньому порядку прийняло на баланс газорозподільні мережі у Вінницької області.

Кабінет міністрів 10 червня 2009 року постановою №775 “Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж” передав на баланс «Нафтогазмережам» майно державних газорозподільних мереж.

23 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію рішення Кабінету Міністрів про передачу дочірній компанії «Нафтогазу» майна державних газорозподільних мереж.

Окрім того, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО оскаржив постанову Кабінету міністрів України №775 про передачу державних газорозподільних мереж дочірньому підприємству НАК «Нафтогаз України» - «Нафтогазмережі».

На початок 2010 років дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» - «Нафтогазмережі» - створило 22 регіональних філії.