Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у четвер, 18 березня, знизилися на тлі зміцнення американського долара по відношенню до євро, повідомляє РІА Новини.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,73 долара - до 82,20 долара за баррель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,48 долара - до 81,48 долара за баррель.