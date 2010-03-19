Світові ціни на нафту знизилися
08:31, 19 березня 2010Енергетика
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На тлі зміцнення долара
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,73 долара - до 82,20 долара за баррель.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,48 долара - до 81,48 долара за баррель.
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