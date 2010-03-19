Азаров розповів, як Кабмін "збиватиме" ціну на газ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виділив три напрямки роботи нового уряду у сфері ціноутворення при використанні і розподілі природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання, чи будуть змінені ціни на газ для населення країни.

Глава уряду виділив три основні напрями – це перегляд газових контрактів із Росією щодо здешевлення вартості блакитного палива, скорочення витрат і втрат при використанні газу, а також підвищення платіжної дисципліни споживачів.

«Зараз тут секрету особливого немає – ми активно, інтенсивно здійснюємо контакти, перш за все з нашими російськими колегами. І наступного тижня наша делегація відправиться до Москви, плануються зустрічі і на вищому рівні, – сказав М.АЗАРОВ. – Наше завдання – переглянути той для України невигідний контракт, який мав місце. Це перший напрям роботи».

За словами прем`єр-міністра, другим напрямом роботи має стати скорочення витрат і втрат. «Зрозуміло, потрібно покласти край розкраданню ресурсу в системі, яка займається продажем газу, розподілом газу тощо», – сказав він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що сьогодні «перед міністром палива та енергетики на березень поставлене завдання до мінімуму звести бюджетні витрати у розрахунках за газ з Росією». При цьому він нагадав, що «попередні місяці практично всі платежі за газ вони (колишній уряд – УНІАН) здійснювали за рахунок бюджетних ресурсів, а на квітень потрібно обійтися повністю без використання ресурсів бюджету».

«І третій напрям – ми хочемо, нарешті, підняти елементарний порядок в системі. Якщо рівень платежів за газ становить близько 20%, а 80% – це неплатежі, це ненормально, тому що газ – такий самий товар, як і все інше, і чому це можна споживати його, не сплачуючи?», - сказав прем"єр.

За словами М.АЗАРОВА, зараз розглядається можливість диференційованого підходу до ціноутворення. «Одні можливості у людей бідних платити, інші – платити за газ у людей багатих, і не зрозуміло, чому така у нас система», – сказав він.

«Ось ці всі три елементи дадуть можливість уряду подивитися на ціноутворення перш за все з позиції платоспроможності населення», – додав глава уряду, зазначивши при цьому, що дане «рішення зараз знаходиться на вивченні, і в найближчі місяць-два таке рішення буде ухвалене».