Бензин в Україні подорожчав

З 12 до 19 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 0,1%. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу групи «А-95», з 12 до 19 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – зросли на 0,1% – з 6,77 грн./літр до 6,78 грн./літр

Бензин А-92 – зросли на 0,1% – з 7,32 грн./літр до 7,33 грн./літр

Бензин А-95 – зросли на 0,1% – з 7,79 грн./літр до 7,80 грн./літр

Дизельне паливо – зросли на 0,1% – з 6,75 грн./літр до 6,76 грн./літр

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 р. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.