Венесуела у травні почне поставляти нафту до Білорусі

Венесуела у травні 2010 року поставить до Білорусі через одеський порт пробну партію нафти об'ємом до 80 тис. т, а до кінця року планує поставити до 4 млн. т.

Про це повідомляють на сайті президента Білорусі.

Контракт з постачання нафти підписали 17 березня у Каракасі після закінчення перемовин президентів Білорусі і Венесуели Олександра ЛУКАШЕНКА та Уго ЧАВЕСА.

Окрім того, протягом двох місяців планують створити спільне білорусько-венесуельське підприємство з постачання нафти, у якому 75% акцій належатиме Венесуелі, 25% - Білорусі. Сиру нафту поставлятимуть через порт Одеси для подальшої її переробки на Мозирському НПЗ.

Також підписана ліцензія на право розробки Білоруссю газових родовищ і видобутку газу на шести родовищах у Венесуелі, а також договір про заснування спільного підприємства з надання сервісних послуг в галузі видобутку нафти. У 2010 році до Венесуели буде поставлено 2 тис. комплектів газового устаткування, контракт на постачання яких підписала під час роботи в Каракасі 11-13 березня білорусько-венесуельська спільна комісія з торговельно-економічної співпраці.

Як повідомляв УНІАН, президенти Білорусі і Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕС в результаті перемовин, що відбулися 15 березня в Каракасі в рамках офіційного візиту глави білоруської держави до Венесуели, досягли домовленості про те, що Венесуела поставлятиме нафту до Білорусі для переробки на білоруських підприємствах і спільної реалізації на європейському ринку.